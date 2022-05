Bologna, Bigon lascerà il club: due italiane interessate all'ex Napoli

Il futuro di Riccardo Bigon è lontano dal Bologna, dove Saputo ha deciso di salutarlo per prendere al suo posto Giovanni Sartori, in uscita dal Bologna

TuttoNapoli.net

Il futuro di Riccardo Bigon è lontano dal Bologna, dove Saputo ha deciso di salutarlo per prendere al suo posto Giovanni Sartori, in uscita dal Bologna. Il dirigente però, non dovrebbe restar fouri dal calcio e dalla Serie A, visto che ci sono almeno due club interessati al suo ingaggio: l'Udinese che potrebbe perdere Marino nello stesso ruolo. In seconda battuta c'è anche il Genoa, che potrebbe dover aggiornare i piani dirigenziali e sta pensando a un suo ingaggio.