Podcast Bonanni: "De Bruyne? Conte ha fatto una scelta coraggiosa ma sensata"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico.

Un pensiero sul ko del Napoli col City?

"Il rosso ha cambiato il canovaccio tattico, ma a bocce ferme il City era favorito. Ho visto una squadra che comunque fino al primo gol ha retto, anche se nel primo tempo, verso la fine, il City ha avuto un paio di situazioni pericolose. Mi sarebbe piaciuto vedere la partita 11 contro 11 come sarebbe andata a finire. Ma il City ha dimostrato di essere ancora molto forte. Conte l'ha studiata bene, poteva fare qualche ripartenza in più, ma è una squadra forte. E togliere De Bruyne è stata una scelta forte, coraggiosa ma sensata. Conte è uno che guarda il bene della squadra e non del singolo".

Vlahovic e Pio Esposito tornano carichi dopo la Champions: cosa fare?

"Vlahovic ne sta uscendo alla grande da questa situazione. Tutti pensavano che partisse dietro all'inizio ma, piano piano, sta facendo cambiare idea a tutti. Ogni volta che gioca, fa il suo, fa gol. Cosa che David non riesce a fare. E penso sia giusto ora dargli fiducia. E' un attaccante forte, la Juve deve sfruttarlo al di là di tutte le polemiche e delle questioni contrattuali. Ad oggi deve giocare lui".