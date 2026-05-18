Bonanni su Conte: "Parole d'addio, in cuor suo spera che il Napoli lo lasci andare"

vedi letture

"Le sensazioni sono negative. Credo che lui abbia la voglia di andare via, ha rimarcato il fatto che ha vinto a Napoli e non era facile"

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi della giornata di Serie A appena conclusa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, Conte resta? Anche le sue parole sono sibilline:

"Le sensazioni sono negative. Credo che lui abbia la voglia di andare via, ha rimarcato il fatto che ha vinto a Napoli e non era facile. Secondo me in cuor suo spera che la società lo lasci andare, non so dove, io lo vedrei bene in Nazionale e non alla Juve. Credo siano state parole di addio".

Juve, chi paga l'esclusione dalla Champions?

"Per me Spalletti è l'allenatore giusto per far ripartire la Juve, si è trovato in una situazione da dover gestire non sua, il suo lavoro partirà ora dalla prossima settimana, quando la Juve finirà il campionato. Se non dovesse arrivare in Champions credo sia una grossa delusione, ma Spalletti non deve sbagliare il prossimo anno. Non mi aspettavo la Juve fuori dalle prime 4 ma il calcio è anche questo. Spalletti ha rinnovato, mi sembra molto difficile che lo facciano fuori, credo che cambieranno Comolli. Serve un ds italiano, che conosca questa realtà e aiuti Spalletti a costruire una squadra giusta, un Juve credibile in Italia e in Europa".

Roma, come si spiega questo cambio di marcia?

"Gasperini ha sempre dimostrato di far correre le sue squadre nel finale di stagione. La Roma doveva provare fino alla fine a lottare per un posto Champions. Ha una squadra forte per arrivarci, lo dico da inizio stagione. Per me non è inferiore al Milan. Non metterla tra le prime quattro sarebbe stato riduttivo nei confronti della squadra e dell'allenatore. Gasp gli ha dato un modo di allenarsi diverso e una mentalità calcistica diversa".