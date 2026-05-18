Orlando sentenzia: "Conte ha chiuso a Napoli! È stressato e sarà mercato al ribasso"

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"Secondo me ha già deciso, insieme al presidente. Lo vedo molto stressato, insofferente. Credo sia arrivato al limite e lo ha comunicato"

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi della giornata di Serie A appena conclusa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, Conte ha deciso di andare via?

"Secondo me ha già deciso, insieme al presidente. Sono un paio di mesi che dico questo, che per me ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, insofferente. Un altro anno sapendo che il mercato sarà al ribasso, che tornare a vincere non è una cosa semplice, la vedo difficile. Credo sia arrivato al limite e lo ha comunicato".

Sarri scelta giusta, dovesse andare via?

"Difficile che rimanga alla Lazio Sarri, a meno che il presidente non gli metta a disposizione qualcosa d'impensabile. Credo ci sia una rottura totale con Lotito. Sarri è uno preparato, la squadra è di qualità, sicuramente farebbe bene ma sui ritorni sono scettico. Per i tifosi, Conte se restasse sarebbe una garanzia ma temo che il suo aver parlato col presidente sia solo sul fatto di migliorare la squadra e non altro. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, ora c'è da migliorare una squadra che è già molto forte".

Come vede la Juve ora, che è fuori dalla zona Champions?

"La Juve ha finito un ciclo di giocatori ma anche di dirigenti, lo dico da tempo. Tornare vincenti è difficile. Credo che la Juve abbia un problema di qualità. Mancano i giocatori da Juve. Per battere Verona e Fiorentina però basta quella formazione li, ma se vediamo anche l'andamento, gli sta girando anche male. Al primo affondo anche ieri prendono gol. Dispiace, ma onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con gol presi sul primo palo. In più poi diciamo che Yildiz deve essere protagonista e non lo è, Conceicao dribbla ma tira sempre addosso agli altri. Ci sono cose da sistemare, ma manca la qualità, che è troppo bassa".

Che ne pensa dello sfogo post-gara di Spalletti?

"Il filosofo Spalletti è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. E' stata una c...ta questa, poteva risparmiarselo, non ha capito che sta allenando la Juve, che è un danno questo economico e di reputazione per la Juve. E avrà problemi nella costruzione della squadra. Stimo molto Spalletti, è un tecnico navigato che sa aggiornarsi, non è ottuso nel suo modo di giocare. Però se fossi un tifoso e mi dicessero che torna Conte, sarei molto felice".