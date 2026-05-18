Fabbroni: "Il mio voto alla stagione del Napoli e il mio uomo-copertina dell'anno"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Voto al Napoli? Sette e mezzo, tendente all'otto. La Champions non è stata una bella esperienza. C'è questa stagione impreziosita dalla Supercoppa. Non è ordinario vincere a Napoli. Questo secondo posto in campionato sembra essere abbastanza blindato. Milan imprevedibile, la Roma forse più sul pezzo. L'uomo copertina di questa stagione ritorna a essere McTominay. L'anno scorso contro il Cagliari ha stappato milioni di bottiglie di champagne con quella rovesciata. Quest'anno si è riconfermato. È l'uomo senza il quale il Napoli perde tantissimo.

Le parole di Conte? Mi sono espresso in tv, ma le cose sono estremamente mutevoli. A Torino mi raccontano di malumori nel corpo societario Juventino. La Juventus ha rinnovato Spalletti. Il contratto prevede il rinnovo solo in caso di Champions. Se non sono felici, si apre una voragine. Possono cambiare tante cose. Ieri Conte ha rivelato di aver detto tutto a De Laurentiis. D'altronde il presidente gli aveva chiesto una risposta. E la società si è mossa per tempo. Certi passaggi, letti e riletti, come quando Conte dice che la società sta già lavorando per il futuro. La società lavora per il futuro senza Conte o per Conte? Tutto è in dubbio. C'è molta inquietudine un po' dovunque. Solo Inter e Roma sono certe"