Monti: "Parole Conte simili all'anno scorso. Non si dimette..."

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino: "Faccio fatica a immaginare che all'ultima giornata ci siano sorprese in lotta Champions. La Juventus ha fatto un percorso importante e da quando è subentrato Spalletti ha un punto in più di Antonio Conte. Il Como rappresenta la sorpresa di questa stagione. Se andiamo a vedere i pronostici di inizio anno sono stati rispettati: cinque squadre per quattro posti in Champions, chiaro che una resta fuori. Tutti davamo Inter e Napoli davanti alle altre. Questo però racconta anche un po' di appiattimento del campionato italiano, con il Como che spariglia.

Le parole di Antonio Conte? Sono parole già ascoltate lo scorso anno, profumano di addio, ma Conte non rinuncerà al suo stipendio del terzo anno di contratto. Stiamo a vedere come si tradurranno queste sue parole. Non credo ad un addio traumatico, credo che tutte le parti saranno soddisfatte. Non ci saranno dimissioni. Il Napoli ha tanti calciatori sotto contratto, che hanno un valore nel mondo del calcio. Si dice molto che deve andare via Lobotka, ma ha dato tanto a questo Napoli. Il club darà vita ad una restaurazione, non rivoluzione. Mi aspetto un ringiovanimento, uno svecchiamento dell'età media.

Quale dei nomi fatti sul mercato del Napoli mi stuzzica vedere con la maglia azzurra? Mi piace molto Gila, in diversi contesti può giocare a tre. Se il Napoli ha avuto qualche problema è proprio in fase difensiva. Sarri al Napoli per un post Conte? Il Sarri che stiamo vedendo negli ultimi anni non è lo stesso che abbiamo visto al Napoli. Non sarà una successione facile quella post Antonio Conte. Vediamo se il Napoli possa partire da un profilo giovane come Fabio Grosso, un mister con delle idee"