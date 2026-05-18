Intorcia demolisce la Juve di Spalletti: "Uomini deboli destini deboli"

vedi letture

"Tragicomica sconfitta in casa contro la Fiorentina già salva: l'anno dell'immaturità, tra le incertezze del portiere e l'inconcludenza degli attaccanti"

Capitombolo Juventus davanti ai propri tifosi contro la Fiorentina. I bianconeri perdono 2-0 facendosi scavalcare da Milan, Roma e Como, finendo al sesto posto in classifica e quindi ora rischiano seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il giornalista Francesco Saverio Intorcia nel suo editoriale su Repubblica si è espresso molto duramente nei confronti della squadra di Luciano Spalletti, citando nel titolo il celebre motto del tecnico:

"Uomini deboli destini deboli. II pranzo della domenica alla fine va di traverso solo alla Juventus, che nel giro di un'ora passa dal terzo posto al sesto, che la condanna di fatto all'Europa League e anticipa il processo alla sua stagione disgraziata. L'ultima diapositiva, la tragicomica sconfitta in casa contro la Fiorentina già salva, racconta l'anno dell'immaturità, tra le incertezze di un portiere mai all'altezza e l'inconcludenza di un parco attaccanti il cui rapporto tra costi e benefici andrebbe studiato a Harvard.

La fortuna di certe serie tv dipende dal finale di stagione: quello dei bianconeri, crollati quando avevano nelle mani il proprio destino, fa rivedere al ribasso anche le puntate precedenti e raduna ombre inquietanti sul futuro. Spalletti ha provato a dare un barlume di gioco e di speranza a una squadra senz'anima, orfana di leader e zavorrata da giocatori fragili di piede e di testa, inadatti a reggere il peso della storia".