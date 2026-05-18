Parole Conte, De Canio: "Non si è tirato fuori! Se migliorano certe cose può restare"

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"Ha fatto una richiesta al presidente, se si migliorano le cose che non sono andate certo che rimane, onorando il contratto"

L'allenatore Luigi De Canio è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi della giornata di Serie A appena conclusa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, Conte ha deciso di andare via?

"lo credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e quello no. Non situazioni dalle quali si tira fuori. Ha fatto una richiesta al presidente, se si migliorano le cose che non sono andate certo che rimane, onorando il contratto. Ci saranno delle situazioni che, vivendo in prima persona e l'esperienza che ha, probabilmente chiede al presidente di migliorare per diventare una società più forte. Quindi una struttura nel suo insieme, che intende staff e tutto, più forte. E ci sono anche i suoi errori. Quando un tecnico parla così, mette in mezzo anche i suoi errori, perché la prima cosa che fa è analizzare quello che ha fatto. Conte è una persona onesta intellettualmente e sa quali sono gli errori che può aver fatto".

Sarri scelta giusta, dovesse andare via?

"Credo che nuocerebbe a Sarri. E' ritornato alla Lazio e oggi leggo sue dichiarazioni in cui appare molto deluso, a Napoli troverebbe una squadra forte ma non quei calciatori con quelle caratteristiche che ha trovato nella sua prima esperienza. Credo sempre più nell'importanza dei calciatori, Sarri alla Juve ha vinto ma non ha mai esaltato quella squadra dal punto di vista del gioco. Tutti si aspettano che possa far giocare la squadra come il suo Napoli ma è impossibile, ma manca quella tipologia di calciatori".