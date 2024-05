Boniek: "Zielinski difficile da rimpiazzare. Ha dimostrato di amare Napoli"

Raggiunto da Kiss Kiss Napoli, Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato dell'addio al Napoli di Piotr Zielinski.

TuttoNapoli.net

© foto di NewsPix/Image Sport

Raggiunto da Kiss Kiss Napoli, Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato dell'addio al Napoli di Piotr Zielinski, che vestirà la maglia dell'Inter l'anno prossimo: "Piotr è un ragazzo d’oro, fantastico, mi dispiace che negli ultimi mesi si sia creato questo strano clima a Napoli, è stato messo fuori ed ha giocato poco. Anche perché ha dimostrato di amare Napoli e la sua squadra. Un giocatore ha il sacrosanto diritto di dire ‘mi fermo qua con voi, mi scade il contratto e vado a cercare stimoli altrove’. C’è stato troppo nervosismo quest’anno con lui, ma al Napoli dico che sarà difficile da rimpiazzare".

L'ex attaccante di Juve e Roma ha anche analizzato il bilancio delle italiane nelle Coppe europee: "In Italia, le squadre medie, di seconda fascia, sono molto forti. Non a caso la Roma vinse la Conference League, poi la Fiorentina farà la finale per la seconda volta consecutiva e l’Atalanta è in finale d’Europa League. Peccato per l’Inter, era attrezzata per arrivare fino in fondo alla Champions".