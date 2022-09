Bonucci: "Ingratitudine nei miei confronti da tutta la carriera. Juve? In Nazionale mi rigenero"

Giornata di vigilia a Coverciano, prima del match con l'Inghilterra. Insieme al ct, ha preso la parola il capitano della Nazionale Leonardo Bonucci

Giornata di vigilia a Coverciano, prima del match con l'Inghilterra. Insieme al ct, ha preso la parola il capitano della Nazionale Leonardo Bonucci: "Quando vengo in Nazionale mi rigenero ma non solo stavolta, è così da 12 anni a questa parte. Qui si respira aria fresca, si sta insieme a un gruppo per 10 giorni di fila. Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo e star bene e aiutare la Nazionale finché potrò e lo vorrà il mister".

Senti un po' di ingratitudine nei tuoi confronti?

"Se fossero stati gli ultimi tempi mi sarei sorpreso... Ma è tutta la carriera così, non mi spaventa nulla. Ho vissuto nella vita momenti peggiori, non mi spaventa ormai più nulla".