Bordocampista Dazn: “C’è un'immagine forte di Napoli-Roma che non è stata percepita"

Marco Russo, bordocampista DAZN, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Konè a parte, i centrocampisti della Roma non stanno vivendo un gran momento. Ciò che mi stupisce di Lobotka è che Conte non gli dà indicazioni e lui le dà a tutti, Lobotka sa già in anticipo cosa fare. Ad un certo punto Conte stava per fare entrare in campo anche Zerbin perchè aveva bisogno di corsa a temperamento. Va sottolineato l’ingresso di Folorunsho che è entrato veramente bene ed è una risorsa per il Napoli di Conte. L’ex Verona ingranerà in fiducia e per come si era partiti direi che le cose stanno andando per il verso giusto.

Il Napoli è una squadra forte, è allenata da uno che o va primo o va secondo e la squadra può permettersi di tenere in panchina gente come Neres e Ngonge. C’è stata un’immagine forte che non s’è percepita da casa, la panchina del Napoli stava tutta unita a soffrire e la foto dell’esultanza finale lo spiega”.