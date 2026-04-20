Futuro Conte, ADL dribbla la domanda: "Ho già espresso il mio pensiero"

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"Menomale che siete amici lei e Malagò, così non le chiede Conte come Ct…". All'uscita dalla Lega, nel corso dell'intervista sulla situazione legata alla FIGC, ad Aurelio De Laurentiis è stata posta questa domanda sul futuro di Antonio Conte. Ma stavolta il presidente del Napoli ha dribblato la domanda: "Ho già espresso il mio pensiero da Los Angeles su questo…” ha concluso De Laurentiis.

Cosa disse De Laurentiis sul futuro di Conte una settimana fa

Questo il pensiero espresso da De Laurentiis da Los Angeles, in un'intervista a The Athletic riportata la scorsa settimana: "La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all'ultimo minuto? Punto primo, non abbiamo, ad oggi, un capo della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dobbiamo aspettare le nuove elezioni federali, a metà giugno. Antonio Conte è un uomo molto serio".