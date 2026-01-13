Bordocampista Dazn: “Conte non si era accorto del check, ha fatto da 0 a 100 in un istante"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta la giornalista e bordocampista DAZN Federica Zille: "Ho avuto il sospetto e la percezione che Conte non si fosse accorto del check in corso. Lui stava andando in agitazione sui calciatori, si stava rivolgendo a Politano. Ha fatto da 0 a 100 in un istante. A me è piaciuto il Napoli anche contro la Lazio, ma contro l'Inter il livello si è alzato notevolmente.

Cosa può dare lo spirito e l'orgoglio di questo Napoli? E' il carattere dell'allenatore, al di là di McTominay. Un altro giocatore fortissimo è Hojlund. Questi giocatori di altissimo livello fanno la differenza. McTominay contro l'Inter inizia con l'errore, poi reagisce e si carica sulle spalle la squadra. Una grande capacità di Conte che fa sembrare tutto bello è quella di esser riuscito a dare una veste nuova al Napoli. Smascherare le assenze come fa Conte non deve far dimenticare di tutte le assenze che ha questa squadra. Torno alle dichiarazioni di McTominay, quelle sono parole di chi ha assorbito le parole del mister. La squadra ormai ha inculcato tutte le indicazioni. Conte e Stellini sembrano diavolo e acqua santa per carattere. Non si sentirà troppo".