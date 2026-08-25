Allegri su De Bruyne: "Che bello vederlo, pochi come lui. Provo a farlo sorridere..."

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Max Allegri punta tantissimo su Kevin De Bruyne, già dall'estate spingendo per la sua permanenza. Dopo le parole nel post-partita a Genova, per la vittoria per 2-0 grazie anche al gol e l'assist del fuoriclasse belga, nell'intervista odierna a Sky Sport il tecnico del Napoli è stato incalzato nuovamente su De Bruyne. Di seguito il passaggio specifico.

Quali sono le sue prime impressioni su Kevin De Bruyne, sotto l'aspetto caratteriale e tecnico?

"Tecnicamente non lo scopro di certo io: quando gioca è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. Dal punto di vista caratteriale è un ragazzo introverso, non è il tipo che parla tanto, però ogni tanto riesco a farlo sorridere. L'importante è che in campo faccia il De Bruyne, e quando sta bene lo fa".