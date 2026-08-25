Allegri elogia i suoi calciatori: "Vi svelo qual è il punto di forza del Napoli"

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Non solo gli obiettivi ed il giudizio su alcuni signoli. Max Allegri, tecnico del Napoli, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del lavoro svolto in questi mesi e del gruppo che ha trovato nella sua esperienza napoletana. Di seguito il passaggio nello specifico.

Definisca con un aggettivo questi suoi primi due mesi di lavoro al Napoli.

"Buoni. Sono stati mesi di lavoro vero, di tiro, e sono stati utili per costruire le basi giuste. Ora però quello che conta è il campionato: tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora deve essere servito per arrivare nelle migliori condizioni alle prime gare della stagione".

Ha allenato grandi club e giocatori di altissimo livello. In base alla sua esperienza, quale pensa sia il punto di forza di questa squadra?

"Il punto di forza di questa squadra è il gruppo. È un gruppo di ottimi giocatori che si mettono a disposizione l'uno dell'altro, e questa deve essere la forza per tutto l'anno, non solo nelle partite facili. Ho trovato un ambiente in cui tutti lavorano per la causa Napoli, dalla mattina alla sera, e questo non è affatto scontato".