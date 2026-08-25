Ag. Marianucci: "Vi dico quando rientra, Allegri lo stima e gli darà spazio"

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Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Luca Marianucci, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli facendo il punto sul recupero del suo assistito, confermando anche la stima di Max Allegri verso il difensore.

Quanto ti è dispiaciuto l’infortunio di Marianucci che era entrato nelle grazie di Allegri?

“Mi è dispiaciuto tantissimo, ma mi rende felice sapere che Allegri lo stima. Dopo la sosta tornerà, sarà disponibile, salta 4 partite e basta. Allegri ci punta molto, gli piace molto. Mi lascia contento. Poi sta a Marianucci farsi trovare pronto, perché questo allenatore darà spazio a tutti, basta vedere Genoa-Napoli, l’ha vinta Allegri. Andate a vedere negli anni passati qualcuno le sostituzioni quando le faceva. Invece al 66' Allegri ha fatto i cambi, 3 big insieme ha cambiato Alisson, Anguissa e Politano. A 30 dalla fine, non agli ultimi minuti, quindi è l'allenatore che ha vinto la partita, con i cambi al momento giusto ed i giocatori sono tutti contenti. Un conto è entrare a 30 dalla fine... un'altra fare 7-8 minuti".

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