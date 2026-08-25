La griglia dell'ex romanista Pruzzo: "Siamo con Napoli e Milan dietro l'Inter"

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Intervistato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, Roberto Pruzzo ha parlato della Nazionale italiana ed anche della Serie A: "Se non batti la Bosnia o la Macedonia vuol dire che c’è un problema profondo. Speriamo di poter vedere la luce in due o tre anni. Malagò è un mio amico, posso solo parlarne bene. Mancini a livello tecnico è un’assoluta garanzia: nel primo mandato ha trovato soluzioni, ha vinto un Europeo. Però non basta: io obbligherei i club di Serie A ad avere cinque ragazzi del settore giovanile fissi in rosa".

Griglia Serie A 2026-27

"Vedo l’Inter sempre davanti a tutte, ma le inseguitrici hanno accorciato le distanze. Subito dopo metto il Napoli, poi Juve, Milan e Roma. E la Fiorentina? Andrei per gradi. Dopo un anno difficile penso che possa puntare ad una qualificazione nelle coppe, ma non alle primissime posizioni. Paratici ha fatti un grande mercato, ma è anche vero che ha un allenatore e tanti giocatori nuovi e giovani", le parole dell'ex bomber della Roma.