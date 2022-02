Borja Valero: “Partita molto importante, la Lazio ha speso tanto in coppa”

"Vedremo come arriverà dal punto di vista fisico perché Sarri non cambia spesso i suoi giocatori".

Ai microfoni di Dazn è intervenuto l’opinionista ed ex calciatore Borja Valero: “Lazio-Napoli assume una grande valenza. E’ vero che Sarri ha sempre sottolineato che senza la partita dopo l’Europa League sarebbero in zona Champions. Ora arriva proprio dopo una gara di coppa dove ha giocato molto bene, ma ha speso tanto. Vedremo come arriverà dal punto di vista fisico perché Sarri non cambia spesso i suoi giocatori e quindi giocheranno praticamente gli stessi. E’ una partita molto importante per questo campionato”.