Brachino sul rinvio: "Folle, danno politico! Theo e Reijnders out per regolamenti sbagliati"

In diretta sui canali di Sportitalia il giornalista e conduttore Claudio Brachino ha parlato del rinvio di Bologna-Milan: "Questo teatrino folle della partita mancata, è folle! Adesso ricominciamo a fare l'asterisco come due anni fa, anche con Bologna Milan, o come l'anno scorso che abbiamo giocato dopo la fine del campionato.

E' folle! Ed è folle il regolamento per cui tu non scarichi, cioè non cristallizzi nella partita mancata, anche la mancata scontata squalifica. Perché in questo termine è ovvio che c'è la protesta politica del presidente del Milan, perché è un danno politico fondamentalmente, prima che tecnico. Per cui tu hai dei giocatori importanti che non ci sono per una serie di regolamenti sbagliati”.