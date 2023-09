Braga, Vitor Carvalho: "Delusi dal risultato, giochiamo bene ma non riusciamo a raccogliere"

Vitor Carvalho, difensore del Braga, dopo la sconfitta in Champions League col Napoli è intervenuto ai microfoni dei media locali

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Vitor Carvalho, difensore del Braga, dopo la sconfitta in Champions League col Napoli è intervenuto ai microfoni dei media locali: "Il gol subito ci ha tagliato le gambe, ma siamo riusciti a restare in partita e a raggiungere il pareggio. Poi però siamo molto delusi per il risultato, volevamo di più, ora testa alla prossima gara. E' un momento particolare: giochiamo bene, ma non raccogliamo quanto prodotto".