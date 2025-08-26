Podcast Braglia a sorpresa: "Prima rivale dell'Inter è la Roma, non il Napoli! E occhio al Como…”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Simone Braglia. Queste le sue parole: "So che all'Inter ci sono delle motivazioni e un ambiente diverso rispetto a quello che ci si aspettava. Reputo che l'Inter possa essere la squadra più accreditata per vincere lo scudetto. Per me la prima avversaria dell'Inter è la Roma, non il Napoli.

Questo dualismo nel ruolo del portiere, alla lunga può ledere un equilibrio di spogliatoio, non mi convince il fatto che non ci sia un titolare".

Sul Milan: "Se c'era un reparto che andava rinforzato era la difesa, come si fa a fare tutto il campionato con questi difensori. Altro che punta, devi intervenire dietro".

Infine sul Como: "Per vincere il campionato ci metto anche il Como, ha una rosa ampia, una freschezza invidiabile, non ha nessun tipo di pressione, sarà la rivelazione del campionato e ha le carte in regola per vincere il campionato".