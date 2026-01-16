Podcast Braglia: "Campionato anomalo, tutte e 5 lì davanti possono vincere lo Scudetto"

vedi letture

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, che sfida vede col Sassuolo?

"Vedo che le grandi fanno fatica ultimamente con le piccole, sembra ci sia una rivendicazione di valori sostanziale. Non c'è nulla di scontato. La Juve sta arrivando? Sì, ma deve confermare la continuità di queste ultime settimane. In questi ultimi tempi sta dimostrando questo ma prima no. Questo mese credo sia decisivo per capire gli equilibri del campionato".

Scudetto, lotta Inter-Milan?

"E' un campionato anomalo. Tutte e cinque lì davanti possono vincere lo Scudetto. Aumenteranno le partite, chi avrà più birra nell'ultimo mese e mezzo può avere la meglio. E' un campionato che ti giochi sugli scontri diretti".

McTominay, Calhanoglu e Rabiot: chi è più indispensabile?

"Anche Rabiot è un elemento fondamentale per il Milan, ma McTominay dico che, come ha detto la sfida di San Siro, esprime non solo gol ma leadership in campo".

Como che gioca ma perde contro il Milan:

"La differenza l'ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol. Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. La difesa però quest'anno non ha mai sofferto in maniera eclatante. E' una squadra che le manca solo il finalizzatore. Il difetto vero è dovuto a una mancanza di esperienza, dovuta alla giovane età. E una squadra che se acquisisce quella esperienza e concretezza dietro e davanti, può diventare una mina vagante pericolosa. Il Milan se non esce dal guscio anche con le squadre medio-piccole, farà fatica a lottare per lo Scudetto. Allegri? E' un ottimo allenatore ma non un grande, perché non ha vinto a livello internazionale".