Marolda: "Il Napoli non regge più competizioni perché ha sbagliato il mercato"

vedi letture

Ecco tutte le dichiarazioni di Ciccio Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: "Il fuorigioco di Mazzocchi è fuorigioco, ma fa male al calcio innanzitutto. Il VAR non fa crescere gli arbitri, perché si sono tolti la responsabilità di dosso. Il Napoli è sconcertante: in una settimana, ti fa cambiare tre volte idea. Io dico che mancano 18 partite alla fine del campionato e il Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto, così come per avanzare in Champions. Da questo punto di vista, io non sarei disfattista. Però bisogna avere anche l'onestà intellettuale: questo Napoli non regge più competizioni, più partite, strutturalmente. Ciò è dovuto ad un mercato che non ti ha dato quello che ti doveva dare, è stato un mercato sbagliato. Poi sicuramente hanno influito le assenze, i molti infortuni. In più: l'allenatore che si è fatto buttare fuori nella partita contro l'Inter, ha influito in maniera negativa. Un allenatore come Conte non può farsi espellere così.

Lucca entrato a 5 minuti dalla fine? Bisogna mettere giocatori in area di rigore, perché i cross li stanno facendo bassi e male, ma li stanno facendo. Secondo me con Lucca è stato fatto un grosso errore: pensare di cambiarlo. Io non gli do responsabilità. Il Napoli doveva prendere tre sostituti sul mercato: quello di Kvaratskhelia, quello di Anguissa e quello di Di Lorenzo. Non è stato preso né il primo, né il secondo e né il terzo. Uscire dalla Champions League sarebbe una disgrazia finanziaria... Mercato? Mi preoccupa il fatto che il Napoli non abbia le idee chiare, perché se hai le idee chiare vai tu a prendere il giocatore, non ti arriva una proposta sulla scrivania".