Il Mattino: "Scriviamo un'altra storia"

Oggi alle 07:45Notizie
di Davide Baratto

"Scriviamo un'altra storia", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando la sfida degli azzurri alle ore 18:00 contro il Sassuolo. Il sommario: "Dopo tre pareggi consecutivi arriva il Sassuolo al Maradona: il Napoli non può più sbagliare". Di seguito la prima pagina integrale.