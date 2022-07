Braglia: “Tanti big vogliono andare via, mi chiedo quanto la proprietà voglia tenere il club”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.



Napoli, si parla di una mega-offerta per Osimhen:

"Io più che parlare della cessione, mi chiederei quanto la proprietà voglia tenere il club. Si hanno notizie di tanti giocatori importanti che vanno via o tentennano per rimanere. Sembra che stiano abbandonando la barca, non so se rientra nella proprietà di fare degli sforzi per mantenere la squadra a determinati livelli. Vedo un po' di mal di pancia".