Brambati: “Koulibaly fa reparto da solo, non me ne sarei privato”

A parlare di calciomercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.



Tra De Ligt e Koulibaly di chi non si sarebbe privato?

"Koulibaly. Fa reparto da solo. De Ligt ha avuto una crescita smorzata, non è mai cresciuto fino in fondo. Non è stato magari mai aiutato dalla squadra e dalla Juve, ma aveva giocatori come Bonucci e Chiellini che potevano essere degli esempi".