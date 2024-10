Podcast Brambati: "La Juve doveva richiamare Conte, che errore! L'aveva pure fatto intendere..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. E ha parlato della Juventus: "Continuo a dire che, secondo me, è un buon punto alla fine. Ha rischiato anche di perderla. Per me ci sono state delle scelte a monte sbagliate dalla società, che ha preso persone non adatte, in primis Giuntoli, che ha sbagliato la campagna acquisti. C'era Conte a casa poi, lo ripeto, dovevi prendere un allenatore che conosce l'ambiente e mi dà le linee di mercato da seguire. E non avrebbe mai fatto spendere 36 mln per uno che ha giocato poche partite nelle ultime stagioni come Nico Gonzalez, che si fa male molto spesso. E poi è da Juve? Ti fa fare il salto di qualità? Ho grossi dubbi. Poi Vlahovic è costretto a giocare sempre perchè non c'è l'alternativa, quindi è un mercato monco.

Motta è bravissimo, ma non puoi prendere alla Juve uno che si deve fare le ossa, che deve costruirsi nel club. E' diventato un laboratorio la Juve. Dopo anni in cui latitano le vittorie, con Conte a casa dovevi richiamare lui, visto che aspettava la tua chiamata. A ottobre scorso poi hai fatto arrivare delle voci di non andare al Napoli a Conte, facendo intendere un suo ritorno. Qualcuno oggi sta pensando che forse avrebbe potuto fare delle scelte diverse.

Al netto dell'infortunio di Bremer, è stata una campagna acquisti con spese onerose ma hai preso giocatori che mi chiedo: sono da Juve? Rimprovero i 60 mln per Koopmeiners, perché è un grande rischio prendere giocatori dall'Atalanta di Gasperini, perché tanti hanno reso in quell'ambiente e non hanno ripetuto quelle cose al di fuori. Di Gregorio non lo avrei preso, visto che avevi il polacco e Perin. Poi ci sono dei giocatori che sono un punto di domanda come Cabal, Thuram, Douglas Luiz. Quale squadra che partecipa alla Champions ha una sola punta?

E dico un'altra cosa: si è fatto male Bremer quasi un mese fa, c'è una falla e si intuisce, e i gol presi lo certificano. E tu cosa fai, dici all'allenatore che si deve arrangiare, dopo che l'allenatore ha visto come sta Danilo? Vai sul mercato per salvare subito la situazione, perché a gennaio potrebbe essere troppo tardi. Hai ammazzato Gatti, stava giocando benissimo e gli hai preferito Danilo. Yildiz faa quei due gol a San Siro e lo fai ripartire dalla panchina? Non lo so, vuole fare il personaggio?".