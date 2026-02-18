Inter, Chivu: "Condizioni del campo? Se si cercano alibi si rischia di non farcela"

Inter, Chivu: "Condizioni del campo? Se si cercano alibi si rischia di non farcela"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:40Le Interviste
di Antonio Noto

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima del playoff d'andata di Champions League col Bodo/Glimt: "Non deve cambiare nulla, dobbiamo pensare alla partita: essere pronti fisicamente e mentalmente per accettare le condizioni del campo. Se si cercano alibi si rischia di non farcela".

Che avversario troverete?
"Dobbiamo essere pronti alla loro intensità, a quello che hanno dimostrato di saper fare su questo campo con i risultati ottenuti. Bisogna accettare tutte le condizioni, senza pensarci troppo, qua non sarà semplice".

Come si affronta questo playoff?
"Sono due partite da giocare, bisogna essere maturi e consapevoli del fatto che è una gara che si gioca su due manche. Bisogna fare di tutto per portare a casa questa qualificazione".