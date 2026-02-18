Il doppio ex Magoni: "Atalanta costretta a vincere, Napoli in emergenza come al solito"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Oscar Magoni, dirigente del Renate ed ex centrocampista di Napoli e Atalanta: "L'Atalanta è in ripresa, ha fatto bene in Champions, ha una rosa ampia. Il Napoli purtroppo è devastato dagli infortuni. Il Napoli attuale è in emergenza come al solito, Conte sta facendo il massimo. L'Atalanta è costretta a vincere per la corsa Champions.

I club Under 23 in Serie C? Mi sono espresso e ho subito critiche. Fanno l'interesse delle società di appartenenza, ma centrano poco con la Lega. Poi giochiamo su campi di provincia, molto distanti da dove sono queste realtà. La Juventus ora gioca a Biella, l'Inter gioca a Monza, con l'Atalanta giochiamo a Caravaggio. Ci sono calciatori giovani che faranno carriera, ma alla Lega Pro non ho capito ancora cosa facciano.

Il VAR a chiamata? C'è più correttezza, è un primo passo. Ci sono due chiamate per società, se la chiamata è giusta resta. In certi momenti si perde il ritmo per l'interruzione. Il gol di Maradona di mano e le parole di Chivu? I simulatori ci sono stati e sempre ci saranno, il bello del calcio l'astuzia, la furbizia...Ma le simulazioni sono troppe, i giocatori rotolano, sembra che non possono più giocare. Ai nostri tempi, dentro il campo si poteva giocare in modo più ruvidi e si risolvevano le cose in campo".