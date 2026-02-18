Osimhen: “A Istanbul atmosfera incredibile! Dopo Napoli, in tanti mi dissero: non andarci, sei pazzo?”

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray ed ex azzurro, ha raccontato in un’intervista il suo percorso personale e professionale, dalle difficoltà dell’infanzia fino alla scelta di trasferirsi da Napoli a Istanbul. Di seguito le sue parole riportate dal portale turco Fanatik.

Perché ha scelto la Turchia nonostante tutti glielo sconsigliassero? “Quando ho lasciato il Napoli, sai quante persone mi hanno detto: ‘Non andare in Turchia. Sei pazzo?’ Anche un mio ex agente mi disse: ‘No, no, no. Non è una mossa intelligente’. Ma io non penso con la testa — penso con il cuore. Volevo giocare per il Galatasaray. Dopo la sensazione che ho provato al Napoli, come avrei potuto andare in un qualsiasi club? Impossibile. Noioso. Volevo andare in uno dei tre club più appassionati del mondo. Credo siano persone che mi capiscono davvero. Persone che vivono il calcio in modo diverso — non come lavoro, ma come storia d’amore".

Com’è stata la sua infanzia? “La maggior parte delle persone nel nostro quartiere sopravviveva vendendo rottami trovati in una discarica, ma quando ero piccolo mio padre lavorava come autista. Dopo la morte di mia madre, ha perso quel lavoro e ha iniziato a fare il lavapiatti nella cucina di un commissariato di polizia. Ma non bastava a pagare l’affitto. Ricordo una notte, avevo circa 12 anni; il padrone di casa perse la pazienza e ci staccò la corrente. Eravamo sette in una stanza, niente TV, niente luci, buio totale. Ricordo di essere uscito, seduto vicino a una palude — una vera palude — e di aver pianto. Ho chiesto a Dio: ‘Che tipo di vita è questa?’”

Come ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Nigeria? “Quando avevo 15 anni sono andato a Lagos per le selezioni della Nigeria U-17. C’erano centinaia di ragazzi. Non c’era nemmeno un pallone. Ci facevano solo correre e eliminavano i più lenti. Ho corso come se la mia vita dipendesse da quello. Mesi dopo sono arrivato ai 30 finalisti. Poi hanno chiamato 27 nomi. Tre giocatori sono stati scartati. Io ero uno di loro. Il mio sogno era finito. Poi ho saputo che ci sarebbero state nuove selezioni ad Abuja, a nove ore di distanza. Non avevo soldi. Un dirigente locale mi trovò una macchina. Mio padre disse solo: ‘Devi andare’. Sono partito con uno zaino e due cambi di vestiti. C’erano centinaia di ragazzi davanti allo stadio. Il primo giorno non sono nemmeno salito in campo. Il secondo giorno, un allenatore gridò: ‘Maglia verde! Hai 15 minuti.’ Ho segnato due gol in 15 minuti. Ma il mio nome non fu ancora chiamato. Proprio mentre stavo per salire in macchina, qualcuno urlò: ‘Quello con la maglia verde!’ Il medico della squadra alzò due dita e mi indicò. Quelle due dita mi hanno salvato la vita.”

Come ha vissuto l’accoglienza dei tifosi del Galatasaray? “Prima di firmare, ho parlato al telefono con Okan Buruk. Mi disse: ‘Sono qui per dirti, come persona, come allenatore e come padre, che ti voglio nel mio club. E so che questi tifosi ti ameranno. Faranno tutto per te. Anche nei momenti difficili, questo club starà dietro di te.’ Prima di salire sull’aereo per la Turchia, ho lasciato tutto nelle mani di Dio. Quando l’aereo è atterrato, nel cuore della notte, 3.000 tifosi del Galatasaray mi stavano aspettando in aeroporto privato. Tracciavano il mio volo ancora in aria. La gente mi ha accolto a braccia aperte. Quella sensazione vale più dei soldi.”

Cosa pensano gli altri giocatori della sua scelta? “Se non mi credi, chiedi a Van Dijk. Dopo aver giocato contro il Liverpool in Champions League, parlavo con lui e mi disse: ‘Amico, che atmosfera è questa?’ Gli risposi: ‘Onestamente, se non fossi venuto qui e qualcuno me l’avesse descritta, non ci avrei mai creduto.’”