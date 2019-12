Branca: "Il Napoli ha avuto il gioco più bello d'Europa negli ultimi anni"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Branca, ex dirigente di Roma e Inter: “Inter? Quando passano un po' di anni, con un po' di tentativi si trovano le persone per fare ciò che uno ha in mente. Ho preso tante soddisfazioni da calciatore, devo ringraziare il mondo del calcio. Lukaku? E' stato scelto dall'allenatore per un certo tipo di gioco. Come caratteristiche non è un centravanti molto tecnico, però se l'allenatore fa un tipo di gioco che può caratterizzare le sue caratteristiche dà un grosso contributo".

I PROBLEMI DEL NAPOLI - "Hanno una rosa di alto livello. C'è sicuramente stato qualche problema che stanno tentando di risolvere. Hanno fatto due partite meravigliose contro il Liverpool. Non conoscendo esattamente la problematica, c'è bisogno di quell'attimo di pazienza e dargli tempo per risalire la classifica. Il Napoli negli ultimi anni ha avuto il gioco più bello d'Europa, questo grazie ad una sintonia tra squadra e allenatore. Viviamo attualmente un momento di calcio business, deve rimanere uno sport che coltivi la cultura dei tifosi".