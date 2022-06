Branchini: "Deulofeu aveva deluso le aspettative, ma se il Napoli lo prende va sul sicuro"

Giovanni Branchini, noto agente, ha parlato del mercato del Napoli e non solo ai microfoni di Radio Punto Nuovo

Giovanni Branchini, noto agente, ha parlato del mercato del Napoli e non solo ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Mal di pancia Anguissa? Ho letto questa notizia, ma non conosco nel dettaglio la situazione. Deulofeu? Appartiene a quei calciatori che hanno un po' deluso le aspettative, poiché altissime, ma adesso è nel pieno della maturità e sarebbe un acquisto che va sul sicuro per il futuro. Mi sembra tutto molto plausibile".