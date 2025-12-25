Brandi: “A Riyad ho rivisto cazzimma dell’anno scorso. Hojlund impressionante, bravo Conte!”

vedi letture

Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli ha espresso il calcio migliore e affrontato nel migliore dei modi questa Supercoppa. La vera rinascita del Napoli è stata a Riad, ho rivisto la voglia di vincere, la cazzimma che ha portato alla vittoria dell’ultimo scudetto nelle ultime due vittorie con Milan e Bologna. Ho visto tanta serenità nell’ambiente, con la squadra, con Conte, con il presidente De Laurentiis, questo secondo me è il segnale migliore.

Il lavoro che fa Hojlund nel corso della partita è impressionante, ha lo stesso fisico di Lukaku e ha 10 anni in meno, può fare ancora grandi cose. Non ha segnato ma il suo lavoro è stato pazzesco, è di un’altra categoria. Hojlund è molto più vicino ad essere il giocatore che era all’Atalanta piuttosto che quello visto allo United, è questo è anche merito di Antonio Conte”.