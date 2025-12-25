Causio: “Tutto ciò che Conte tocca, diventa oro! Sullo Scudetto…”

Franco Causio ha parlato della lotta Scudetto in un'intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia. Di seguito le sue parole: "La corsa in vetta alla classifica della Serie A? È una bella corsa, con l’Inter che adesso è tornata in testa. Ma lassù ci sono tutti, il Napoli di Conte, una leggenda salentina. Quello che tocca Antonio diventa oro. Ha dimostrato la sua capacità ovunque sia stato. Di questi giorni l’ultimo successo. Un vanto per la salentinità.

Ci sono lassù Milan e Roma, che diranno cose importante. Ed i giochi saranno aperti. Evviva le grandi passioni. Peccato che si stia ancor pagando il mundialito della scorsa estate. Tutto dovrebbe essere un po’ più razionale. La corsa in A sarà comunque affascinante".