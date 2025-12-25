Gifuni: “Conte miglior allenatore nella storia del Napoli? Per me il numero 1 resta Spalletti”

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero: “La Supercoppa ha certificato che il Napoli non ha rivali. Ha battuto il Milan, il Bologna che ha battuto l’Inter. Se facciamo due più due possiamo dire questo. Con Milan e Bologna il Napoli ha giocato le due migliori partite da quando Conte è l’allenatore del Napol. E’ una nuova era con Conte in panchina. Il Napoli è l’unica squadra in Europa imbattuta nel 2025, sono contento per la vittoria e sono contento perchè questo Napoli è stratosferico, la squadra ha creato tantissime occasioni ed una dietro l’altra, non ho mai visto giocare il Napoli dello Scudetto in questo modo.

Sono stato criticato perchè do importanza all’aspetto tattico e a quello mentale e per me l’aspetto tattico è molto importante. L’allenatore ha fatto un pit stop tra il 9 ed il 22 novembre in cui ha cambiato il modulo, ha ottenuto 5 risultati utili consecutivi, altro pit stop dopo e Conte ha arretrato Di Lorenzo e messo Politano sulla fascia.

Conte miglior allenatore nella storia del Napoli? Per me Spalletti è il numero uno. Se Conte facesse giocare la squadra sempre come nelle ultime partite sarebbe diverso, ma al momento dico Spalletti primo, Conte secondo e Sarri terzo. Come uomo Conte è il migliore”.