Zazzaroni incorona Conte: “Numero 1! Ora sparirà anche il luogo comune sulla Champions”

Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa, Ivan Zazzaroni, intervenendo in un video pubblicato dal Corriere dello Sport, ha speso parole d'elogio nei confronti di Antonio Conte: “Il vero numero uno della settimana, dell’anno, è Antonio Conte”, sottolineando come il tecnico salentino abbia vinto tutto ciò che c’era da vincere: “Il campionato, la Supercoppa e anche le diffidenze e le antipatie diffuse che in questi mesi abbiamo visto nei suoi confronti”.

Secondo il direttore del Corriere dello Sport, Conte ha dimostrato ancora una volta di saper incidere ben oltre il campo: “Sa vincere, al di là delle metafore forse un po’ eccessive che ci regala ogni tanto. Anche quella del ‘morto che non voleva accompagnare’: eppure l’ha fatto risorgere, persino grazie a una semplice sosta di una settimana”.

Zazzaroni ha poi invocato rispetto per l’allenatore del Napoli, a prescindere dallo stile comunicativo: “Occorre rispetto per Antonio Conte, che piaccia o no per come parla o per come è fatto. Non me ne frega niente: è l’allenatore dell’anno. Anzi, per molti anni. Per il campionato italiano, per il calcio italiano e non solo”.

Infine, uno sguardo al futuro e all’Europa: “Adesso aspettiamoci anche l’Europa. Verrà azzerato anche il luogo comune secondo cui Conte non possa fare bene sia in campionato sia in Champions. Il suo storico verrà riscritto”.