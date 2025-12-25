Borghi: "Conte re dell'anno! Implacabile quando sente profumo di trofeo"

vedi letture

"Conte è il re del 2025 del nostro calcio". Lo dice Stefano Borghi, giornalista, sul suo canale Youtube: "Quando Conte sente profumo di trofeo diventa implacabile. Lui ha sviluppato perfettamente questa missione saudita e il Napoli ha meritato ampiamente la vittoria dominando contro il Bologna in finale con le caratteristiche nuove portate da Conte dopo il ko del 9 novembre. Conte da quella partita ha ripreso il controllo della squadra con qualche pausa, come a Udine. Conte ha sempre la possibilità di moltiplicare le energie del suo gruppo e lavora molto bene anche sul campo".

"Neres ha segnato due gol meravigliosi. Il brasiliano è il simbolo delle risorse alternative finalmente esplorate da Conte. Neres è focalizzato, tagliente nell'andare a pressare palla recuperandolo e facendo due a zero. Impeccabile il Napoli col Bologna che è andato subito a mangiare il Bologna e ha subito sfruttato i potenziali punti deboli della squadra di Italiano. Hojlund sta crescendo tanto come partecipazione e dialogo con i compagni. Con Neres sono due attaccanti veri e proprio".