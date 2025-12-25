Adani: “Da Conte imparo sempre qualcosa. Questo Hojlund non si marca”

Lele Adani usa parole al miele per il Napoli fresco vincitore della Supercoppa Italiana contro il Bologna. Nel corso di 'Viva el Futbol’, l’ex difensore ha così parlato del lavoro di Antonio Conte e di alcuni singoli della sua rosa: “Di Hojlund quattro mesi fa abbiamo detto che era il nuovo Lukaku, ora lo dicono tutti. Ma lui è come quello dell'Atalanta o è migliorato? No, è migliorato. A Napoli è arrivato a settembre e si è fermato per un mese, però ora non si marca, è il centravanti ideale per tutti. Io tutte le volte che vedo Conte allenare imparo una cosa nuova. Ci sono allenatori che ti migliorano e fanno bene ovunque vadano. Sono dei top manager. Il suo Napoli a Riyadh ha giocato due partite da squadra speciale”.

La crescita di Neres?

“Quando Guardiola allena Bernardo Silva e David Silva, cambia la loro vita cambiando la loro interpretazione del calcio. Diventano top facendo altro. Neres non arriva a quei livelli, ma è l'idea che voglio spiegare. Devo richiamare le scelte di Pep con tanti suoi giocatori, anche con De Bruyne. Sono forti e li migliori, ok, ma facendoli diventare altro allora questo è da top allenatore, come Conte. Col Bologna è stata la miglior partita di quest'anno e ha cambiato le posizioni dei suoi da top manager. E lo ha fatto con Buongiorno, il titolare, in panchina, così come Anguissa infortunato assieme a Lukaku. E ovviamente senza De Bruyne. E Conte che fa? Esalta i singoli nel collettivo. La storia di questi allenatori ti insegna a fidarti di loro. Noi con loro impariamo".