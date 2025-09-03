Brasile, Ancelotti: “Mondiali? È arrivato il momento. Sull'esclusione di Neymar…”

Il Brasile di Carlo Ancelotti si prepara a scendere in campo contro il Cile nella sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il match è fissato per la notte di venerdì 5 settembre alle 2.30. In vista proprio della partita contro la formazione attualmente guidata dall’allenatore ad interim Nicolas Cordova, Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: "Vogliamo essere intensi, solidi in difesa e rapidi nella gestione del pallone. L’equilibrio è fondamentale.

Nel corso della sua conferenza stampa, Ancelotti ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Neymar, rimasto escluso dalla lista dei convocati: “È stata una decisione tecnica basata su diversi fattori. Nessuno può discutere il talento di Neymar, ma valutiamo soprattutto la condizione fisica, sua e degli altri. C’è una concorrenza enorme, abbiamo almeno 70 giocatori che possono ambire alla Seleção”.

Sugli obiettivi: “Ho già in mente un gruppo consolidato per il Mondiale. L’errore più grande sarebbe sbagliare la lista dei 25. La qualità c’è, ma conta soprattutto la forza del collettivo“.

Infine, un messaggio alla sua nazionale: “Sono 24 anni che il Brasile non vince la Coppa del Mondo: è arrivato il momento. La responsabilità è enorme, ma anche la motivazione di un intero Paese può fare la differenza”.