Briaschi: "Sarà un campionato avvincente, stavolta non si deciderà a metà stagione"

"Quest'anno non ci sarà una squadra, che sia Juve, Inter o Napoli, che avrà un vantaggio consistente già a metà campionato". Così Massimo Briaschi, procuratore ed ex calciatore, intervenendo a radio Kiss Kiss Napoli. "Credo - ha detto ancora Briaschi - sarà un campionato bello da vedere per tutti i tifosi, avvincente perchè tutte le squadre più accreditate si sono rinforzate, questo può determinare un campionato con risvolti non già definiti".