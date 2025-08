Brignoli: "Napoli favorito, anche se ripetersi è sempre più difficile"

Alberto Brignoli, portiere dell'AEK Atene noto al grande pubblico per il gol al Milan quando vestiva la maglia del Benevento, nella sua lunga intervista con Tuttomercatoweb.com ha parlato di vari argomenti, facendo anche la sua griglia di partenza per la prossima Serie A: “Ripetersi è ancora più difficile che vincere, ma il Napoli riparte da favorito. L’ha dimostrato anche sul mercato, però se la giocherà anche la Juve oltre all’Inter, che nonostante i vari cambi rimane in lotta. Poi c’è il Milan e secondo me anche la Lazio, col ritorno di Sarri, farà molto bene”.

Anche per lo scudetto?

“Non so se per il titolo, ma le due romane saranno competitive. Soprattutto la Roma con Gasperini, se trova l’equilibrio giusto sarà la vera outisider del Napoli per il tricolore”.

Da ex bianconero, quante chances ha la Juventus?

“La Juve è sempre la Juve, l’obiettivo è sempre vincere ogni competizione. Ma ha cambiato allenatore a fine anno e anche tanti giocatori, c’è un po’ di ricambio e serve pazienza. Ma la Juventus resta sempre fra le prime tre”.