Brocchi fa notare: "Si parla poco dell'assenza di Anguissa: è insostituibile!"

Cristian Brocchi, ex calciatore e oggi dirigente sportivo ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A e tra i vari temi ha parlato anche del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "In questo periodo è vero che ci sono state assenze ed infortuni, però Politano è stato sempre un ricambio, è sempre entrato dopo. In qualche ruolo dove qualche ricambio lo poteva avere, Conte ha scelto invece di portare avanti quello.

Con questa formazione, quando rientra Anguissa chi è che fa fuori? Anguissa è il giocatore più forte del Napoli, è il giocatore meno apprezzato rispetto al valore che ha, ma senza Anguissa due partite di campionato non le vincevi… A qualcuno non è ben chiaro il peso specifico che Anguissa ha nel Napoli, dà un equilibrio e un qualcosa di diverso da tutti gli altri. Si è parlato tanto dell’assenza di Lobotka quando era infortunato, ma ragazzi per me Anguissa è insostituibile! Beukema? L'anno scorso giocava a quattro ed è stato uno dei migliori difensori della scorsa Serie A, ora gioca a tre ed è più facile per un difensore già abituato a giocare a quattro”.