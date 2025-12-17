Simone: "Conte ha fatto un'impresa pochi mesi fa, lo si dimentica troppo in fretta"

L'allenatore Marco Simone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento di difficoltà del Napoli reduce da due sconfitte consecutive: "Anche qui, si dimentica tutto troppo in fretta. Antonio Conte ha fatto un'impresa straordinaria solo qualche mese fa. E oggi è lì, nel treno delle prime. Non è così scontato ripetersi ad alto livello a Napoli. Se vedo meglio il Milan? Non saprei, in partita secca è ancora più complesso fare pronostici. E poi c'è Leao in dubbio, no?.

Nel Milan attuale è il mio preferito. Intendiamoci, ci sono pure altri grandi giocatori come Maignan o Pulisic e Modric merita un discorso a parte che va oltre al campo. Ma Leao ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona. Secondo me riuscirà ad arrivare a una completezza prima o poi e a essere ancora più forte. Modric? Si nota che gioca ancora con l'entusiasmo di quando era un signor nessuno. Non è banale, ha vinto tutto col Real, è un super campione, ma lo vedi che ha la passione genuina. Un po' come era Gattuso ai miei tempi: i tifosi lo percepiscono e lo amano".