Milan, Maignan: "Ora siamo più squadra. Concentrati sul Napoli per giocarci il trofeo"

Mike Maignan, portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli: "Rinnovo? Oggi non è il momento di parlare di questo, io devo dare il massimo sul campo e poi, solo poi, vedremo cosa succederà. So che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. L'anno scorso abbiamo vinto, è vero, ma questo è il passato: adesso inizia un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati sulla partita con il Napoli per arrivare poi a lunedì e giocarci il trofeo in finale".

Rispetto allo scorso gennaio è questo un Milan più forte e compatto: "Stiamo facendo meglio: penso che ora siamo più squadra, più famiglia. Stiamo bene, il mister e il suo staff hanno portato più serenità e tranquillità: la strada è questa per ottenere risultati positivi. Adesso pensiamo a fare il nostro calcio e a seguire le direttive del mister. Nuovo preparatore dei portieri? Certo, il nuovo staff mi ha garantito serenità. Lavorare con loro è molto proficuo, sono felice e soddisfatto".