Il bordocampista Dazn di Udinese-Napoli: "Raro vedere Conte così sconsolato"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista DAZN, ha commentato così da bordocampo la sconfitta del Napoli contro l'Udinese: "Raramente ho visto Antonio Conte così sconsolato seduto nella sua postazione in panchina. Ma cosa sta succedendo al Napoli in questa stagione? Già sette sconfitte, tre in Champions League e quattro in campionato. È un discorso mentale? È un discorso di energie fisiche? Lo sappiamo, in mezzo al campo mancano tanti giocatori importanti... Ma perché il Napoli sta facendo così tanta fatica quando non gioca in casa davanti al proprio pubblico?".

