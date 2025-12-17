Lanzafame attacca De Laurentiis: "Bari trattato come succursale del Napoli!"

Davide Lanzafame, ex attaccante del Bari, in un'intervista a NewsSuperscommesse ha parlato della situazione di difficoltà dei biancorossi, criticando le gestione della proprietà De Laurentiis: "La rosa è buona, per carità, ma ciò che è evidente è che a Bari ci sia una dirigenza che non è davvero interessata alla piazza e che non investe come dovrebbe. Ahimé, non si può che constatare come il Bari sia trattato come una succursale del Napoli, e questo non va bene: da tifoso dei pugliesi, penso che meritino di più, e che prima o poi subentri una proprietà che ci tiene davvero. Tanti anni di cadetteria non fanno bene, serve un cambio di rotta".

