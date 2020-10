Bruscolotti: "Bakayoko il giocatore che serviva! Sabato il Napoli dovrà fare l'Atalanta..."

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra azzurra: "Il Napoli contro l'Atalanta dovrà giocare da Atalanta. Ci sono dei periodi in cui gli orobici giocano ad uomo e al Napoli serve la soluzione a specchio. Bisognerebbe andarli a prendere a tutto campo perché altrimenti esplode da tutti i lati come squadre. Solo ridimensionando il circuito fantastico che ha creato Gasperini si può pensare di vincere. Bakayoko? E' il giocatore che serviva, con la sua forza".