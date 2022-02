Bruscolotti duro: "Elmas non può entrare in campo in quelle condizioni! Che senso ha togliere Osimhen?"

Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di 'Campania Sport': "Il primo tempo di ieri è stato bello e il secondo tempo pure. Il Napoli è partito bene e si è creato le occasioni, poi nella seconda parte c’è stata un po’ la mano dell’allenatore. A prescindere dall’entrata di Elmas, che io dopo 10’ l’avrei chiamato dicendogli: ‘Ti stai rendendo contro sé stai giocando o meno?’ Perché non è possibile che si entra in campo in quelle condizioni, può anche capitare ma non credo che in una partita del genere un giocatore entri con l’adrenalina al massimo e dovrebbe quindi dare molto di più.

Sempre nella seconda parte non c’è stata qualche lettura da parte di Spalletti con quei cambi negli ultimi minuti. A quel punto non puoi togliere Osimhen, un giocatore che anche se era fermo poteva impensierire la difesa nerazzurra come aveva fatto per tutta la gara. Era ormai inutile fare quei cambi, dovevano entrare prima per contrastare l’Inter che ad un certo momento aveva preso il pallino in mano e giostrava un po’ la gara, perché forse per loro questa situazione andava anche bene. Sono gare che hanno un’importanza vitale, chi rincorre deve fare di più ma è chiaro che il Napoli non poteva buttare via tutto. Con i tre punti e con 13 partite, però, ti puoi ancora riavvicinare e mi auguro che staremo in mezzo alle milanesi”.