Bruscolotti: "Gattuso ha fatto un gran lavoro, inizio di Ancelotti non dico penoso ma..."

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato importante chiudere la stagione con la Copa Italia, l'inizio di Ancelotti è stato non dico penoso perchè forse è pesante, però è stato deludente per tanti motivi. Riuscire a portare a casa qualcosa è stato tantisismo, squadra ed allenatore hanno fatto un grande lavoro, chiudere in quel modo vuol dire avere prospettive buone per il futuro".