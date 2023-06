Bruscolotti: “Osimhen signor giocatore ma il Napoli ha un altro che sa fare gol: il Cholito”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Tifo azzurro’

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Tifo azzurro’: “Osimhen è un signor giocatore ma il Napoli ha un altro calciatore che sa far gol: il Cholito. Quando è entrato ha sempre fatto bene. Dobbiamo star tranquilli perché la società sa cosa fare e in questi anni l’ha dimostrato”.